Kommentar zur energieeffizienten Gebäudesanierung in der EU Für diese Aufgaben braucht es mehr Augenmaß

Meinung · Es ist ja nie so ganz deutlich, ob den Politikern in Brüssel oder Berlin eigentlich klar ist, was die Folgen ihrer Pläne in Sachen Klimaschutz sind. Die Sanierungspflicht für ältere Gebäude, die da jetzt vom Tisch genommen wurde, hätte den Immobilienmarkt auf Jahre hinaus völlig durcheinandergebracht, hätte die Besitzer oder Erben alter und ungedämmter Häuser quasi enteignet.

08.12.2023 , 17:30 Uhr

Ein Arbeiter ist mit der Sanierung eines Gebäudes beschäftigt. Foto: dpa/Andreas Arnold

Es hätte das Ende von Zehntausenden Gebäuden bedeutet, die vor den 1970er Jahren entstanden sind. Es ist ja nicht verboten, solche Pläne im Sinne der guten Sache Klimaschutz zu bewegen. Die sozialen Folgen allerdings dürfen nicht aus dem Blick geraten.