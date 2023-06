Galeria Karstadt Kaufhof Stehen Warenhäuser vor der Renaissance?

Gerade aus dem Insolvenzverfahren entlassen, soll Galeria Karstadt Kaufhof in Zukunft in neuem Glanz erstrahlen. Zumindest das, was von dem einstigen Warenhausgiganten noch übrig ist. Denn von 170 Filialen vor vier Jahren bleiben nach zwei Insolvenzverfahren gerade einmal 87 Filialen übrig. „Wir werden den Abwärtstrend brechen und schon in diesem Jahr den Umsatz auf vergleichbarer Fläche wieder steigern“, zeigt sich der neue Warenhauschef Olivier van den Bossche in einem Gespräch im Handelsblatt zuversichtlich. Darüber hinaus sollen die Filialen im kommenden Jahr auch wieder eine schwarze Null schreiben.