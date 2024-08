Videospiele und ihre Risiken Jugendliche spielen bis zu drei Stunden am Tag

Kurz vor Beginn der Gamescom in Köln hat das Landesamt für Statistik (IT NRW) Daten zum Konsum von Videospielen veröffentlicht. Demnach spielen 9,5 Prozent der etwa 16 Millionen Personen ab zehn Jahren im Schnitt täglich Spiele an PC oder Spielekonsolen. Die Gamer wendeten dafür durchschnittlich zwei Stunden und 43 Minuten pro Tag auf. Männer und Jungen spielten durchschnittlich fast drei Stunden täglich am Computer, während Frauen und Mädchen im Schnitt zwei Stunden und elf Minuten dafür aufbrachten.