Energie : Gasspeicher in Deutschland zu 99,3 Prozent gefüllt

Die Anlage des Erdgasspeichers in Rehden: Die Gasspeicher in Deutschland sind gut gefüllt. Foto: Sina Schuldt/dpa

Bonn Die deutschen Gasspeicher sind fast voll, und draußen wird es langsam kälter. Das Ausspeichern rückt näher. Der Netzagenturpräsident hat aber nicht nur den kommenden Winter im Blick.

Trotz der gesunkenen Temperaturen werden die deutschen Gasspeicher weiter befüllt. Der Füllstand lag zuletzt bei 99,3 Prozent, wie am Freitag aus vorläufigen Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervorging. Das waren 0,15 Punkte mehr als am Vortag. Der größte deutsche Speicher im niedersächsischen Rehden verzeichnete einen Stand von 92,9 Prozent. Die Daten geben die Füllstände am Donnerstagmorgen an.