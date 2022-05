Integration geflüchteter Ukrainerinnen in den Arbeitsmarkt : Gefahr der Ausbeutung bei der Jobsuche

Bonn Für die erfolgreiche Integration geflüchteter Frauen aus der Ukraine in den deutschen Arbeitsmarkt sind Spracherwerb und die Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse wesentlich. Bei ersten Jobangeboten droht Ausbeutung.

Kateryna Nezhentseva ist 2014 aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Bis der Ausbildungsabschluss der Krankenschwester in Deutschland anerkannt war, dauerte es eine ganze Weile. Sie musste neun Monate lang unentgeltlich arbeiten, um weitere Praxiserfahrung zu sammeln, obwohl sie in der Ukraine bereits 17 Jahre lang als Intensivkrankenschwester gearbeitet hatte. Mit der Frage, wie es geflüchtete Frauen aus der Ukraine bei der Integration in den Arbeitsmarkt in diesem Jahr einfacher haben können, beschäftigen sich derzeit Arbeitsmarktforscher intensiv.

Die Voraussetzungen für eine Integration in der Arbeitsmarkt ukrainischer Frauen sieht Yuliya Kosyakova vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung als günstig an. Das Bildungsniveau in der Ukraine sei recht hoch. Allerdings sei die Anerkennung von Berufsabschlüssen der Frauen gelegentlich „tückisch“. So könne etwa eine Anwältin mit guten Kenntnissen im ukrainischen Recht in Deutschland nur schwer direkt einen Job finden, eine Mathe-Lehrerin aber vergleichsweise schnell. Zunächst seien aber ohnein vor allem Investitionen in Kinderbetreuung und Sprachkurse nötig.