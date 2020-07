Koalition einigt sich : Gesetz gegen Abmahnmissbrauch kommt

Für Existenzgründer, Kleinunternehmer und Freiberufler wie diese Grafikdesignerin sind Abmahnvereine ein großes Risiko: Die Vertragsstrafen sind oft so hoch, dass sie die Existenz kosten können. Foto: picture alliance / dpa/Ingo Wagner

Bonn Union und SPD wollen die Abzocke bei wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen erschweren. Nach der parlamentarischen Sommerpause wollen sie es im September verabschieden.

Zehntausende Kleinunternehmer warten darauf: Im September will die Koalition im Bund das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettwerbs im Bundestag verabschieden lassen. Ziel ist, den Abmahnmissbrauch einzudämmen, dem häufig kleine Selbstständige mit Onlineauftritt zum Opfer fallen. Ein kleiner Fehler bei der Produktkennzeichnung kann sie heute schnell mehrere tausend Euro kosten, wenn sie abgemahnt werden. Viele Betroffene führt das in den Bankrott.

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, Dieter Wiese, beschreibt das Vorgehen der missbräuchlichen Abmahner: „Abzocker durchsuchen mit sogenannten Crawlern Websites automatisiert nach Bagatellverstößen und versenden eine Vielzahl von Abmahnungen per Serienbrief. Und dies nicht etwa, um fairen Wettbewerb sicherzustellen, sondern um die Kostenerstattung und hohe Vertragsstrafen zu kassieren.“

Der Streit, inwieweit Datenschutzverstöße überhaupt abmahnfähig sind, hat die Gesetzesverabschiedung lange verzögert. Ein anderer Knackpunkt war die Frage, wer überhaupt abmahnen darf. Da es unter den Verbänden und Vereinen, die abmahnen, ein paar schwarze Schafe gibt, sollen sie sich künftig beim Bundesamt für Justiz in Bonn registrieren müssen. Abmahn- und klagebefugt sollen demnach nur Vereinigungen sein, unter deren Mitgliedern sich eine „erhebliche Zahl“ von Mitbewerbern befindet. Ob dieses Kriterium erfüllt ist, soll die Bonner Behörde in regelmäßigen Abständen überprüfen.

Die Regierung geht in ihrem Gesetzentwurf davon aus, dass zehn Prozent der Abmahnungen nach dem Wettbewerbsrecht missbräuchlich sind. Für das Jahr 2017 schätzt sie, dass es mehr als 16 000 solcher missbräuchlichen Fälle gab. Mit dem Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs soll der Missbrauch wenigstens halbiert werden. Die Wirtschaft soll dadurch um 8,6 Millionen Euro jährlich entlastet werden.

In den Unterlassungserklärungen, die die Abgemahnten unterschreiben sollen, werden bei einem erneuten Verstoß oftmals Tausende Euro als Strafe verlangt. Die Koalition will nun mit dem neuen Gesetz die Strafen bei geringen Verstößen für kleine Unternehmen auf 1000 Euro beschränken. Bei Verstößen gegen gesetzliche Kennzeichnungs- und Informationspflichten soll es für die Abmahner keinen Anspruch mehr auf Erstattung der Kosten durch die Abgemahnten geben. Bei missbräuchlicher Abmahnung müssen den Abgemahnten wiederum die Kosten für die Rechtsverteidigung erstattet werden, und zwar in der Höhe, wie sie auch der Abmahnende verlangt hat.