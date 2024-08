Arbeit bei Hitze Gewerkschaften fordern mehr Kontrollen

Die nächste Hitzewelle steht Bonn und der Region bevor. Für Menschen, die den Sommer im Büro verbringen, kann die Arbeit bei Hitze mental und körperlich belastend sein – schlimmstenfalls drohen ernste gesundheitliche Folgen. Erst recht gilt das in solchen Branchen, in denen unter freiem Himmel gearbeitet wird. Einen Anspruch auf hitzefrei am Arbeitsplatz haben Arbeitnehmer zwar nicht. Darauf, dass es bei der Arbeit nicht unerträglich heiß wird, aber schon, betonen Experten.