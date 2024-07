Kommentar zur Halbjahresbilanz des Einzelhandels Gewohnheiten ändern sich – auch beim Einkaufen

Dass der Handelsverband an seiner Prognose festhält, ist eine gute Nachricht für den Einzelhandel. Nur sagt das über einzelne Läden und Geschäfte in den Einkaufsstraßen wenig aus. Denn die beklagen nach wie vor eine abnehmende Kundenfrequenz. Die Gewohnheiten der Menschen ändern sich und gerade jüngere Generationen klicken sich beim Shopping eher durch die Webseiten von Handelsgiganten wie Amazon anstatt die Läden in den Innenstädten anzusteuern. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass längst nicht alle befragten Unternehmen leicht steigende Umsätze in diesem Jahr voraussehen.