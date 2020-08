Verbrauchertipp : Goldene Kreditkarte kann sich für Studenten lohnen

Die wichtigsten Funktionen wie die Girocard kosten Studenten in der Regel nichts. Foto: picture-alliance/ gms/Jens_Schierenbeck

Bonn Girokonten für Studenten sind meistens gebührenfrei. Aber es gibt Ausnahmen. Wann sich Girokonten lohnen.

Im vergangenen Jahr haben 550 von insgesamt knapp 1300 Banken und Sparkassen die Preise ihrer Girokonten angehoben. Im ersten Halbjahr dieses Jahres waren es weitere 497. Nur an ein Kontomodell haben sich die Banker nicht herangetraut: die Girokonten für Studenten. Die sind weiterhin fast immer gebührenfrei.

■ Nur wenige Ausnahmen: Anders ist das bei der Hamburger Sparkasse, die monatlich 3,50 Euro in Rechnung stellt. Die Baden-Württembergische Bank nimmt 1,90 Euro und die in Aachen 3,50 Euro pro Monat. Den höchsten Monatspreis verlangt die Sparkasse Mainfranken in Würzburg mit 6,00 Euro für das Giro Young Premium. Im Preis enthalten ist jedoch eine Mastercard Gold mit sehr hohem Leistungsumfang.