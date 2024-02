Kommentar zur KfW Größere Förderungen

Auch ist zu begrüßen, dass die Förderung von Bauen und Wohnen sich auf mehr als zehn Milliarden Euro verdoppeln soll. Allerdings reicht das nicht aus, das hat die KfW klargestellt. Bis 2050 brauche es für das Ziel Klimaneutralität hierzulande Investitionen in Höhe von fünf Billionen Euro. Das sind grob gerechnet 200 Milliarden Euro im Jahr. Natürlich kann das die öffentliche Hand nicht alleine stemmen. Daher ist es richtig, dass sich die KfW als „Ermöglicherin“ für private Investitionen versteht. Um das wirklich werden zu können, dürfte es aber größere Anschubfinanzierungen und Förderungen brauchen. In dieser Hinsicht sind dann die Regierung und das Finanzministerium in Berlin gefragt: die „Ermöglicherin“ zu ermöglichen.