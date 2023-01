Messe : Grüne Woche startet mit vielen Besuchern

Berlin Die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau hat ihre Pforten geöffnet. Rund 1400 Aussteller aus 60 Ländern sind vertreten - bis zum 29. Januar werden rund 300.000 Gäste erwartet.

Die Internationale Grüne Woche hat nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in Berlin begonnen. Am Freitag kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Messehallen. Bundesagrarminister Cem Özdemir sprach beim Auftaktrundgang von einer Leistungsschau der Branche aus Deutschland und der Welt. Sie sei auch Gelegenheit zu Dank, dass Bauern Tag für Tag dafür sorgten, dass der Tisch gedeckt sei.