GA-Telefonaktion zur Grundsteuerreform : Diese Daten benötigen Sie bei der Grundsteuer

Immobilienbesitzer müssen ab Juli eine Grundsteuerfeststellungserklärung abgeben. Foto: picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

Bonn Mit der Neuberechnung der Grundsteuer kommt auf Immobilienbesitzer sehr viel Arbeit zu. Ab 1. Juli sind sie aufgefordert, eine Grundsteuerfeststellungserklärung abzugeben. In einer GA-Telefonaktion am 24. Mai beantworten Experten all Ihre Fragen rund um das Thema Grundtsteuerreform.