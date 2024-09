Auto Habeck lädt zu Autogipfel - Sorge um Arbeitsplätze bei VW

Eine Sprecherin der Volkswagen AG in Wolfsburg sagte: „Klar ist: Volkswagen muss an seinen deutschen Standorten seine Kosten reduzieren.“ Nur so könne die Marke ausreichend Geld für Zukunftsinvestitionen verdienen. „Wie wir gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung dieses Ziel erreichen, ist Teil der anstehenden Gespräche“, sagte sie. Am 25. September beginnen Verhandlungen von VW mit der IG Metall.