Energie : Habeck übergibt Förderbescheide für drei LNG-Schiffe

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (.) mit Richard Grube, Geschäftsführender Gesellschafter der Nordic Hamburg Shipmanagement, in Flensburg. Foto: Markus Scholz/dpa

Flensburg Die Bundesregierung will die „maritime Energiewende“ zügig umsetzten. Dazu zählt auch der Bau von Bunkerschiffen für Flüssigerdgas.

Bei der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) sollen drei sogenannte Bunkerschiffe für Flüssigerdgas (LNG) entstehen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) übergab am Freitag drei Förderbescheide über insgesamt 62 Millionen Euro an die Schiffsgesellschaften. „Die maritime Energiewende und der damit verbundene Umstieg auf alternative Kraftstoffe im Schiffsverkehr sind eine gewaltige Aufgabe“, sagte Habeck. Notwendig seien Investitionen in den Ausbau der Bunkerinfrastruktur, damit die Betankung von Seeschiffen mit LNG und erneuerbaren Kraftstoffen möglich sei.