Habeck unter Druck Ernste Bundestagsdebatte zur Industrie

Die Situation sei ernst. „Aber unser Land, unsere Wirtschaft hat große Stärken. Nur müssen wir jetzt in aller Ernsthaftigkeit daran arbeiten, dass sie zukunftsfähig wird“, sagt Habeck. „Mario Draghi mahnt alle, dass wir mehr Wachstum brauchen und dass dies in Zeiten des demografischen Wandels nur über mehr Produktivitätswachstum zu erreichen ist“, so der Minister. „Das schaffen wir nur, wenn Europa den Anschluss an die Wachstumsmotoren der Zukunft findet.“ Draghi skizziere auch, wie Wettbewerbsfähigkeit und die klimaneutrale Erneuerung der Industrie zusammengehen.