Noch Tausende freie Lehrstellen Handwerk sucht händeringend mehr Auszubildende

Berlin · Zum Ausbildungsstart am 1. August sind im Handwerk Tausende Lehrstellen unbesetzt. Handwerkspräsident Dittrich fordert Jugendliche auf, sich noch zu bewerben. Besonders hoch sei der Bedarf in Klimaberufen und in den Lebensmittel- und Gesundheitshandwerken.

31.07.2024 , 19:00 Uhr

Friseure haben es derzeit besonders schwer, Auszubildende zu gewinnen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Von Birgit Marschall und Jana Marquardt