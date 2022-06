Flugverkehr : Hardware-Panne legt Schweizer Luftraum lahm

Genf Am frühen Morgen geht im Schweizer Luftraum nichts mehr: Die Flugüberwachung untersagt nach einer Panne alle Starts, Landungen, und Überflüge. Der schlimmste Verdacht erhärtet sich aber nicht.

Tausende Passagiere waren betroffen - entweder, weil ankommende Flüge in Nachbarländer umgeleitet wurden, oder weil sie an den Flughäfen Genf und Zürich zunächst vergeblich auf ihren Abflug warteten. Gegen 08.30 Uhr war die Panne am Mittwoch behoben. Skyguide räumte den Verdacht eines Cyberangriffs schnell vom Tisch. Grund war ein Hardware-Defekt, wie das Unternehmen in Genf mitteilte.