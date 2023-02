Rauchen : Höhere Steuern drücken Zigarettenabsatz auf Tiefstand

Zigarettenpackungen in einem Kiosk im Regal: Mit dem rückläufigen Trend zum Rauchen sind in Deutschland erneut weniger Zigaretten versteuert worden. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Wiesbaden Gestiegene Tabaksteuern lassen den Verkauf von Zigaretten in Deutschland deutlich sinken. Einige Raucher weichen auf Alternativen aus. Politiker fordern mehr Schutz für Jugendliche.

Langfristig ist der Zigarettenkonsum in Deutschland kontinuierlich gesunken. Die Zahl der versteuerten Zigaretten hat sich von 146,5 Milliarden Stück im Jahr 1991 mehr als halbiert. Seither gab es viele Gesetze zur Eindämmung des Rauchens, darunter Warnhinweise auf Zigarettenschachteln, Werbeverbote und Rauchverbote in Gaststätten. Gerade unter Jugendlichen ist der Raucheranteil langfristig gefallen.

Fiskus profitiert dennoch von Tabaksteuer

Zum Jahresbeginn 2022 war erstmals seit sieben Jahren wieder eine stufenweise Tabaksteuererhöhung in Kraft getreten. Zudem wurde ein zusätzlicher Steuertarif für Wasserpfeifentabak und erhitzten Tabak eingeführt, die im Trend liegen. Zuvor wurden diese wie Pfeifentabak und somit niedriger versteuert. Für E-Zigaretten und Liquids fällt seit 1. Juli erstmals Tabaksteuer an. Der Absatz von Wasserpfeifentabak betrug 2022 laut der Statistik 962,6 Tonnen.

Die Folgen des Rauchens enden für viele tödlich

Der Anteil der nicht in Deutschland versteuerten Zigaretten lag laut dem Verband bei gut 17 Prozent, vor der Corona-Pandemie seien es mehr als 19 Prozent gewesen. Der niedrigere Zigarettenabsatz im Inland sei also nicht komplett durch billigere Einkäufe in Polen, Tschechien, Österreich, Luxemburg oder am Schwarzmarkt kompensiert worden.