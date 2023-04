Länder wollen höhere Neubauquote Holz soll Klima und Wohnungsbau retten

Bringt Holz die Lösung? Holzhäuser sollen einen besonders hohen Wohlfühlfaktor haben. Vor allem aber sind sie gut fürs Klima. Während die Ampel weiter über ihre Pläne für den Heizungsaustausch und die energetische Sanierung von Gebäuden diskutiert, fordern die Agrarminister der Länder einen ganz anderen, möglichst großen Wurf: Bis 2030, heißt es in einem gemeinsamen Beschluss, soll die Holzbauquote im Wohnungsbau auf 30 Prozent erhöht werden. Vor allem dort will man Tempo machen, „wo der Wohnraumbedarf am größten ist“, so die Minister in dem unserer Redaktion vorliegenden Papier. Ist das realistisch?