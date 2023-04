Inflation Ifo-Institut: Höhepunkt der Teuerungswelle überschritten

Nach Ansicht des Münchner Ifo-Instituts ist der Höhepunkt der Inflationswelle überschritten, es sei aber ein sehr langsamer Rückgang zu erwarten. Im Durchschnitt beabsichtigt noch jedes fünfte Unternehmen, in den kommenden drei Monaten die Preise zu erhöhen, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten monatlichen Index der Preiserwartungen in der deutschen Wirtschaft hervorgeht.