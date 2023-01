Preise : Ikea begründet Preissteigerungen mit erhöhten Kosten

Hofheim/Taunus Warum ist das Bettgestell „Nesttun“ auf einmal 131 Prozent teurer als im Vorjahr. Und wieso kostet der Kleiderschrank „Pax“ nun um die Hälfte mehr? Was der schwedische Möbel-Riese Ikea dazu sagt.

Ikea kommentierte die einzelnen Preisangaben am Mittwoch nicht. Man sei im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 nicht umhingekommen, die Preise für Teile des Sortiments anzupassen, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Zuvor habe das Unternehmen den größten Teil der Kostensteigerungen in der weltweiten Lieferkette selbst aufgefangen. Seit dem Herbst 2022 und damit im aktuellen Geschäftsjahr 2023 habe man auch wieder Preise gesenkt, wenn sich die Lieferketten stabilisiert und die Lagerbestände verbessert hätten.