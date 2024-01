Um 20 Prozent Ikea will die Preise für 1200 weitere Produkte senken

Die im Zuge des Ukraine-Kriegs hochgeschossene Inflation hat die Kauflust vieler Verbraucher in Deutschland gedämpft. Der Möbelhandel war von der schlechten Konsumstimmung besonders betroffen. Wie der Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes mitteilt, sank der Umsatz der Produzenten in den ersten zehn Monaten 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,4 Prozent auf 15,1 Milliarden Euro. Auch der stockende Wohnungsbau macht sich Verbandsangaben zufolge bemerkbar - die Menschen ziehen nicht so oft um und haben dadurch weniger Anlass, sich in den eigenen vier Wänden neu einzurichten.