Immer mehr Überschuldete SPD fordert Verzicht auf Lockangebote

Gerade in der Weihnachtszeit sitzt das Geld locker, auch jenes, das man eigentlich nicht zur Verfügung hat. Also wird der Dispo bemüht oder aber auf verlockende Angebote der Finanzierung zurückgegriffen. Die SPD warnt jetzt davor, dass immer mehr Menschen in die Verschuldung rutschen. Sie will die Schuldnerberatungen stärken und fordert die Wirtschaft auf, zu reagieren. Etwa mit dem Verzicht auf Aktionen wie „jetzt kaufen und später bezahlen“.