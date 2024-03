DHL, VW und Evonik Immer mehr Unternehmen kämpfen gegen rechte Hetze

Bereits mehr als 125 deutsche Unternehmen, darunter namhafte wie Evonik, DHL und Volkswagen, haben sich einer Initiative zur Bekämpfung von Desinformation, Hass und Verschwörungstheorien durch zumeist rechtsextremistische Kräfte im Netz angeschlossen. Vom sogenannten „Business Council for Democracy“ (www.bc4d.org), das unter anderen die gemeinnützige Hertie Stiftung und die Bosch Stiftung ins Leben haben, wurden Online-Schulungen entwickelt, in denen über eine kritische Nutzung von Internet-Inhalten aufgeklärt wird. Die teilnehmenden Unternehmen fordern ihre Mitarbeiter auf, freiwillig an diesen Schulungen zur Aufklärung über extremistische Hetze und Verschwörungstheorien im Netz teilzunehmen.