Daten von Immowelt So viel kosteten die teuersten Mietwohnungen 2023 in Deutschland

Bonn · Das Immobilienportal Immowelt verrät, in welchen Städten im Jahr 2023 die teuersten Mietwohnungen in Deutschland zu finden waren. Auch eine Stadt aus der Region ist dabei. Und: so teuer waren die kostspieligsten Wohnungen in Bonn, die auf der Plattform inseriert waren.

09.01.2024 , 15:59 Uhr

Eine Stadt aus NRW hat es in ein Ranking der teuersten Mietwohnungen geschafft, die 2023 auf immowelt.de inseriert wurden. Foto: dpa/Oliver Berg