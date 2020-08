Wenige Solarpaneele auf Mietshäusern : In Städten kommt der Ausbau der Photovoltaik nicht voran

Berlin Die Bürokratie behindert Fortschritte bei der Photovoltaik zur Stromerzeugung. Das will die Regierung nun ändern. Aber vieles bleibt noch im Vagen.

Wer von hohen Gebäuden auf die Dächer deutscher Städte hinabblickt, sieht viele ungenutzte Flächen aus Beton, Dachziegeln oder Teerpappe. Hier und da gibt es eine begrünte Terrasse. Was aber nahezu völlig fehlt, sind Solarzellen zur Stromerzeugung. Und das in einem Staat, dessen Regierung in den kommenden 40 Jahren die fast komplette Versorgung mit Ökoenergie erreichen will.