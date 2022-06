Energiepreise um 38 Prozent gestiegen : Inflation lässt im Juni leicht nach

Ungebremste Inflation : Preisexplosionen heizen Debatte über Einmalzahlungen an Am kommenden Montag will Kanzler Olaf Scholz mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Kanzleramt darüber beraten, wie die Preiswucher in den Griff zu bekommen sind. Doch schon jetzt ist die Diskussion über verschiedene Lösungsansätze in vollem Gang.