Statistisches Bundesamt : Inflationssorgen wachsen - Teuerungsrate über 5 Prozent

Zapfpistolen für die Kraftstoffe Benzin Super E10, Benzin Super E5, Diesel und excellium Diesel hängen an einer Zapfsäule an einer Tankstelle in Berlin. Foto: Carsten Koall/dpa

Wiesbaden Die Teuerungsrate in Deutschland springt über die Marke von 5 Prozent. Vor allem ärmere und ältere Menschen spüren laut einer Studie die Folgen der Inflation.

Die #Inflationsrate lag im November 2021 bei +5,2 %. Sie ist zum sechsten Mal in Folge gestiegen und erreicht damit den bisher höchsten Wert in diesem Jahr. Im Oktober 2021 hatte sie bei +4,5 % gelegen. Mehr dazu: https://t.co/Ze8Ms6QMAq #Preise pic.twitter.com/ScMLM5uCSV

Betroffen sind zudem auch ältere Menschen. Ein 80-Jähriger mit durchschnittlichem Konsumverhalten zahlt den Berechnungen zufolge heute knapp 43 Prozent mehr für seinen Lebensstandard als ein Altersgenosse 1995. Bei 18- bis 24-Jährigen sind es rund 19 Prozent mehr. Ein Grund: Jüngere leben häufig in kleineren Wohnungen oder Wohngemeinschaften, geben also weniger für Miete und Nebenkosten aus. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet.

Der Heizölpreis verdoppelte sich

Besonders tief mussten die Menschen in Deutschland im November erneut für Energie in die Tasche greifen. Haushaltsenergie verteuerte sich innerhalb eines Jahres insgesamt um 22,1 Prozent. Der Heizölpreis verdoppelte sich. Sprit kostetet 43,2 Prozent mehr als im November 2020. Auch Erdgas (plus 9,6 Prozent) und Strom (plus 3,1 Prozent) wurden teurer. Für Nahrungsmittel mussten die Menschen 4,5 Prozent mehr zahlen.