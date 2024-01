Reiseverhalten Innerdeutsche Flüge zeugen von einer „Mir-doch-egal“-Mentalität

Innerdeutsche Flüge verlieren an Bedeutung – und das ist gut so. Auch wenn der Rückgang bei den Inlandsflügen vor allem kleinere Flughäfen wie Düsseldorf, Hamburg oder Stuttgart in die wirtschaftliche Bredouille bringt: Dem Klima ist damit geholfen, und sei es auch nur ein wenig. Natürlich sind die Klimaschäden, die durch Inlandsflüge entstehen, vergleichsweise marginal. Hinsichtlich Flugzahlen und Streckenkilometern hat der internationale Flugverkehr ein deutlich größeres Treibhausgas-Gewicht.