Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Bonner Behörde rechnet mit weltweit lang anhaltenden IT-Problemen

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit Sitz in Bonn hat neue Informationen zu den weltweit auftretenden IT-Problemen an Kritischer Infrastruktur und in anderen Unternehmen bekannt gegeben. Es ist damit zu rechnen, dass das Problem nicht innerhalb einiger Stunden gelöst sein wird, sondern noch länger anhalten wird, sagte Claudia Plattner, Präsidentin des BSI. Es gebe aber bereits einen Workaround, also eine Hilfestellung, wie das Problem behoben werden kann. Einige Unternehmen setzen diesen schon erfolgreich ein und haben bereits mit der Wiederherstellung der Systeme begonnen, so Plattner. „Aber wir werden noch einiges an Problemen haben“, sagt sie im Interview mit dem GA. Auch „mehrere Unternehmen“ in Bonn seien betroffen.