Bundesfinanzminister reist zur IWF-Tagung nach Washington IWF sieht Weltwirtschaft in sehr angespannter Lage

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für die Weltkonjunktur erneut nach unten korrigiert: Im laufenden Jahr sei nur noch mit einem Wachstum der Weltwirtschaft von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu rechnen — nach 3,4 Prozent im vergangenen Jahr, heißt es im neuen Weltwirtschaftsausblick, den der Fonds am Dienstag in Washington veröffentlichte. Im Januar hatte der IWF noch 2,9 Prozent für das weltweite Wachstum vorausgesagt. Auch in den kommenden fünf Jahren sei nicht mit mehr als 3,0 Prozent Zuwachs zu rechnen. Für die Weltwirtschaft sind Wachstumsraten unter drei Prozent gering, denn viele Schwellen- und Entwicklungsländer prosperieren in der Regel stärker als Industrieländer. Für diese Länder sagt der IWF eine Wachstumsrate von nur 1,3 Prozent 2023 voraus — nach 2,7 Prozent 2022.