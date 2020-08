Spur führt zu Eckes-Nachfahrin : Justiz in Mexiko untersucht globalen Korruptionsskandal

Eckes-Granini

Eckes-Granini ist einer der führenden Anbieter von Fruchtsäften und fruchthaltigen Getränken in Europa. Das Familienunternehmen wurde 1857 im rheinland-pfälzischen Nieder-Olm gegründet und produziert Säfte, Fruchtgetränke sowie Smoothies und liefert seine Produkte unter zwlf verschiedenen Markennamen in 80 Länder. Insgesamt 1719 Mitarbeiter erwirtschaften nach Firmenangaben einen Jahresumsatz von 921 Millionen Euro. In Hennef steht das größte von zwei Werken des Familienunternehmens in Deutschland. Hier entstehen neben den Säften „hohes C“ auch „Granini“ auch die safthaltige Limonade „die Limo“, sowie „Eckes Traubensaft“ und „Fruchttiger“. Sie werden in Glasflaschen, Plastikflaschen oder Tetrapaks abgefüllt. 2019 hat das Unternehmen in Hennef rund 15 Millionen Euro in eine neue Abfüllanlage investiert. 2018 hat sich Eckes-Granini mit 35 Prozent an dem Bonner Smoothie-Start-Up True Fruits beteiligigt. ri