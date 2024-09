Wachstumsinitiative der Bundesregierung Kabinett beschließt Steuererleichterungen für E-Autos

Die hiesige Wirtschaft steckt mehr oder weniger in einer Stagnation, die auch noch bis ins nächste Jahr dauern könnte. Dem versucht sich die Bundesregierung entgegenzustemmen, indem sie die Lage von Privathaushalten und Unternehmen verbessern will. An diesem Mittwoch hat das Bundeskabinett einige weitere Punkte der sogenannten Wachstumsinitiative beschlossen. Fragen und Antworten im Überblick.