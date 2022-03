Schlagen Unternehmen unangemessene Gewinne? : Kartellamt soll Benzin- und Dieselpreise beobachten

Faktencheck : Wie hoch ist der Steueranteil beim Spritpreis wirklich? Auch in Bonn schießen die Benzin- und Dieselpreise in die Höhe. In Sozialen Medien werden Behauptungen und Grafiken geteilt, die einen sehr hohen Steueranteil beim Spritpreis zeigen sollen. Wie hoch der Anteil wirklich ist, zeigt unser Faktencheck.