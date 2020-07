Interview mit dem Präsidenten der Umweltbundesamtes : Klimaschutz: „Zukünftige Generationen werden sich wundern“

In Deutschland gab es zuletzt zwei Dürre-Sommer in Folge. Laut Dirk Messner sieht es in diesem Jahr noch nicht so dramatisch aus. Foto: dpa/Silas Stein

Messner Der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, fordert ein schnelles Ende des Dieselprivilegs, warnt vor Kipp-Punkten des Planeten und erklärt, warum die Deutschen nicht Recyclingweltmeister sind.



Von Jan Drebes

Herr Messner, Sie hatten Ende Mai ein Konzept für ein Konjunkturpaket vorgelegt, von dem jetzt nur wenig umgesetzt wurde. Wie viel Umweltschutz steckt in den Milliardenhilfen der Bundesregierung?

Dirk Messner: Von den verabschiedeten Maßnahmen mit einem Volumen von rund 130 Milliarden Euro werden nach unseren Berechnungen etwa 40 Milliarden in Vorhaben fließen, die den Umwelt- und Klimaschutz sowie die Nachhaltigkeit voranbringen. Das ist ein beachtlicher Anteil. In den Stabilisierungspaketen in der Finanzmarktkrise 2008 und 2009 waren kaum grüne Elemente. Dieses Mal steht die Diskussion über Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Zentrum der Suche nach Zukunftsperspektiven für unsere Ökonomien in Europa.

Die Kaufprämien nur für Elektrofahrzeuge stoßen auf Kritik, weil modernste Dieselautos eine bessere Ökobilanz aufweisen sollen. Wie passt das zusammen?

Messner: Tatsächlich haben E-Autos heute noch den Nachteil, dass beispielsweise die Rohstoffe für die Batterien unter ökologisch und sozial schlechten Bedingungen gewonnen werden. Und bislang kommt der Strom zum Aufladen noch nicht zu 100 Prozent aus Erneuerbaren. Trotzdem war es richtig, Verbrenner von den Prämien auszuschließen. Das Ziel, bis 2050 auch den Verkehrssektor auf null Emissionen zu bringen, gilt unumstößlich. Prämien für Verbrenner hätten das konterkariert.

Bis wann muss das Dieselprivileg an der Zapfsäule fallen?

Messner: Am besten wäre es gewesen, wenn die Bundesregierung das längst abgeschafft hätte. Das Dieselprivileg muss, wie andere umweltschädliche Subventionen, so schnell wie möglich fallen. Die Bundesregierung sollte das zwingend auf ihre Agenda setzen. Es passt nicht mehr in die Zeit, dass der Diesel so viel besser gestellt wird. Deutschland sollte da Vorbild sein.

Fördert oder hindert die Corona-Krise die Bemühungen für Klima- und Umweltschutz?

Messner: Es fließen jetzt die zusätzlichen 40 Milliarden Euro nur, weil es die schweren Folgen der Pandemie gibt. Die Corona-Krise beschleunigt also den Kampf gegen den Klimawandel. Jedenfalls gilt das für Deutschland. Doch es gibt noch sehr viel zu tun, um Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der gesamten Wirtschaft voranzubringen. Wenn Deutschland es bis 2030 nicht schafft, die Kapazitäten der Windenergie zu verdoppeln, können die Klimaziele wieder nicht erreicht werden. In der Landwirtschaft, in den Mobilitätssystemen und bei der Gebäudesanierung stehen noch viele Veränderungen aus. Die Richtung des Wandels stimmt also, die Geschwindigkeit aber selbst mit dem Konjunkturpaket noch lange nicht. Es bleibt also viel zu tun, um das Ziel, Wohlstand vom Umweltverbrauch weitgehend zu entkoppeln, zu erreichen.

Was kann Deutschland im Zuge der EU-Ratspräsidentschaft tun?

Messner: Was da gerade in Brüssel passiert, ist ganz großes Kino! In den nächsten zwei Wochen entscheidet sich, ob die EU weltweit zum Vorreiter beim Klima- und Umweltschutz wird und ob die Corona-Krise Solidarität in der EU mobilisiert oder zu einem gefährlichen Spaltpilz der Union wird.

Dirk Messner Foto: dpa/Bernd Settnik

Inwiefern?

Messner: Deutschland muss seine EU-Ratspräsidentschaft jetzt gleich am Anfang dafür nutzen, gemeinsam mit Frankreich die anderen Mitgliedsländer dazu zu bewegen, ein völlig neues Finanzierungssystem zu akzeptieren. Die von der Kommission geplanten 750 Milliarden Euro sollen vor allem die besonders unter der Krise leidenden Staaten unterstützen. Ein signifikanter Anteil der Investitionen ist als Zuschuss geplant, damit Europa wirtschaftlich und sozial nicht auseinanderdriftet. Wenn das gelänge, würde Europa ein enormes Zeichen für die Bedeutung und Kraft internationaler Zusammenarbeit setzen. Zudem geht es darum, die 750 Milliarden Euro primär für die beschleunigte Umsetzung des europäischen „Green Deals“ und den Aufbau digitaler Infrastrukturen einzusetzen. Damit könnte Europa zum Zentrum der weltweiten Bemühungen werden, den Übergang zu nachhaltigen Wirtschaftsstrukturen zu schaffen. Gelingt Angela Merkel, Emmanuel Macron und der Kommission dieser Wurf, kann die EU auch ihre globale Ausstrahlungskraft erweitern.

Der Klimawandel wird in Deutschland immer spürbarer, zuletzt gab es zwei Dürre-Sommer in Folge. Was sind Ihre Prognosen für dieses Jahr?

Messner: Mit Blick auf die Dürre sieht es in diesem Jahr in Deutschland noch nicht so dramatisch aus. Für eine sichere Prognose ist es aber zu früh. Zugleich sind die verheerenden Brände und Hitzewellen in Sibirien ein klares Indiz für die bedrohliche Lage, in der sich das Klimasystem mittlerweile befindet. Dort werden riesige Mengen an Methan freigesetzt, weil Böden auftauen. Die Erderwärmung wird durch dieses Gas beschleunigt, das Eis am Nordpol schmilzt. Das kann mich schon nervös machen. Wir beobachten, wie Kipp-Elemente des Planeten erreicht werden und streiten darüber, ob eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100, 120 oder 130 Stundenkilometer auf Autobahnen als ein Beitrag zu mehr klimapolitischer Vernunft einen zu tiefen Eingriff in unsere Freiheitsrechte darstellt. Zukünftige Generationen werden sich über unsere Realitätsverweigerungen wundern.

Die Dürre-Sommer haben eine Debatte um den Wasserverbrauch befeuert. Machen Sie sich Sorgen um die Wasserverfügbarkeit und die Qualität des Wassers in Deutschland?

Messner: Grundsätzlich nicht. Deutschland ist ein wasserreiches Land und das Grundwasser ist an fast allen Orten in einem guten Zustand. In bestimmten Regionen haben die politisch Verantwortlichen aber noch einen weiten Weg vor sich, um die wachsende Konkurrenz um langfristig wahrscheinlich weniger verfügbares Wasser zu regeln. In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ist absehbar, dass es zwischen Landwirten, Unternehmen und Privathaushalten einen Wettbewerb um Wasser geben wird. Da müssen die Landesregierungen dringend handeln und Nutzungsrechte anpassen.

Deutschen Urlaubern fallen in anderen Ländern häufig Probleme mit der Mülltrennung auf. Sind wir Recyclingweltmeister?

Messner: Den Titel haben wir leider nicht verdient. Nehmen Sie das Beispiel Elektroschrott. Die jüngsten Zahlen zeigen, dass 2018 rund 853 000 Tonnen Elektroaltgeräte gesammelt wurden. Das entspricht einer sogenannten Sammelquote von 43,1 Prozent. Damit verfehlt Deutschland die EU-Vorgaben zwar nur leicht, die bei 45 Prozent liegen.

Aber?

Messner: Für das Jahr 2019 liegt die EU-Quote schon bei 65 Prozent. Und davon ist Deutschland meilenweit entfernt. Um die zu schaffen, müssten mindestens 50 Prozent mehr Elektrogeräte gesammelt werden. Und dazu muss die Rückgabe für die Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich einfacher werden.