Deutsche Bahn : Knapp 71 Prozent der Fernzüge pünktlich

Als pünktlich geht ein Zug in die Bahn-Statistik ein, solange er nicht mit mehr als sechs Minuten Verzögerung ankommt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Weiter viele Bahn-Baustellen: Weil fast jeder zweite Fernzug im Februar einen Bauabschnitt durchfahren musste, hat sich die Pünktlichkeitsquote zum Vormonat verschlechtert.

Damit hat sich die Quote im Vergleich zum Januar (73,2 Prozent) etwas verschlechtert. Auch in den beiden Vorjahres-Monaten war die Bahn deutlich pünktlicher unterwegs als in diesem Februar.