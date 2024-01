Köln, Düsseldorf, München Warum Flüge innerhalb Deutschlands seltener werden

Innerdeutsche Flüge verlieren an Bedeutung. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Donnerstag veröffentlicht hat. Als Betrachtungszeitraum dienen dabei jeweils die Reisemonate Januar bis Oktober der vergangenen Jahre. Vor der Corona-Pandemie starteten demnach rund 25.000 Flüge an deutschen Flughäfen mit einem Ziel in Deutschland. Im selben Zeitraum des vergangenen Jahres waren es nur noch 16.000. War zuvor noch jeder vierte Flug ein innerdeutscher Flug, ist es mittlerweile nur noch jeder fünfte.