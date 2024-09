Kommentar zu den Klimazielen der Autobauer Weniger überraschend

Nicht täglich, aber alle fünf Jahre grüßt das Murmeltier in der Autoindustrie. Vor fünf Jahren gab es das erste große Zähneklappern. Die europäischen Autobauer schlugen Alarm: Sie würden die ab 2020 geltenden neuen CO 2 -Flottengrenzen nicht einhalten können. Ende 2020 hatten sie die Kurve dann doch gekratzt. Das darf man sich in Erinnerung rufen, wenn jetzt wieder Stimmen aus der Autoindustrie den drohenden Niedergang verkünden. Umso mehr, als 2019 die Verfehlung der ab 2020 geltenden Grenzen in einem ähnlichen Größenrahmen lag wie heute mit Blick auf 2025. Also – alles gut?