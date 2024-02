Kommentar zu den Streiks in Deutschland Es gibt rationale Gründe für die höheren Lohnforderungen

Heraus sticht allerdings die Härte im Tarifkonflikt zwischen der Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL. Diese Ausei­nandersetzung ist ein Sonderfall, weil die Spartengewerkschaft um ihre dauerhafte Existenz ringt. In absehbarer Zukunft werden ihre Mitglieder durch automatisierte Zugführer ersetzt und per Gesetz kann die GDL nur für wenige Betriebe Tarifverträge abschließen, die auch zur Anwendung kommen. So schlägt die Gewerkschaft noch einmal um sich. Das ist nicht schön, aber noch kein Grund, das Streikrecht insgesamt infrage zu stellen.