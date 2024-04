Kommentar zu Wissing und Klimaschutz im Verkehr Zeitweiliges Fahrverbot ist dreistes Manöver

Bundesverkehrsminister Volker Wissing macht es wie jüngst der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky. Er nimmt das ganze Volk als Geisel, um seine Forderung nach einer Aufweichung des Klimaschutzgesetzes durchzusetzen. Während der eine mit der Stilllegung des Bahnverkehrs drohte, malt der Minister mit einem Aus für den Autoverkehr an den Wochenenden ein Schreckgespenst an die Wand. Ein flächendeckendes Fahrverbot an Samstagen und Sonntagen würde wohl keine Bundesregierung auf Dauer überleben. Mit einer noch größeren Keule hätte Wissing kaum schwingen können.