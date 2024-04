Kommentar zum Königswinterer Bündnis für Demokratie Ein Signal der Stärke

Diese Nachricht kommt genau zur richtigen Zeit: Viele haben sich nach der Vielzahl an Demonstrationen gegen Rechtsextremismus im Januar und Februar dieses Jahres in vielen Kommunen der Region die Frage gestellt, was nach diesen oftmals wegen der Anzahl der Demonstrierenden und wegen des besonderen Geistes der Zusammenkunft begeisternden Veranstaltungen folgen wird? In Königswinter schmieden SPD, CDU, FDP, Grüne und Köwi darum ein beeindruckendes Fünferbündnis, um zu zeigen, dass es mit einer einmaligen Aktion beileibe nicht getan ist.