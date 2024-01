Kommentar zur Zukunft des Bargelds Der digitale Euro muss kommen

Die Bundesbank will das Bargeld nicht abschaffen. Genauso wenig plant das die Europäische Zentralbank. Allerdings kann es schon sein, dass Handel, Banken und Sparkassen sowie wir Verbraucher dafür sorgen, dass die Nutzung und damit auch die Verfügbarkeit von Bargeld Stück für Stück zurückgeht. Das wäre schade. Denn Bargeld bietet viele Vorteile: Man ist unabhängig von Zahlungsdienstleistern, die Zahlungen funktionieren anonym und es kann auch dabei helfen, die eigenen Ausgaben besser unter Kontrolle zu behalten. Die Währungshüter sollten also alles dafür tun, dass Bargeld auch noch in Zukunft verfügbar ist.