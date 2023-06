Zeitarbeit und Lohnerhöhungen Neue Forderungen der GDL haben Konfliktpotential

Brisant ist eine zweite Nachricht, die Weselsky im Gepäck hat. „Wir sagen diesem DB-Konzern den Kampf an“, kündigte er an. Dafür haben Gewerkschafter die Genossenschaft „Fair Train“ gegründet. Sie will möglichst viele der rund 22.000 Lokführer bei der DB abwerben. Sie sollen dann als Zeitarbeiter an verschiedene Bahnunternehmen verliehen werden. Der Gewinn aus dem Dienst soll den Beschäftigten zugutekommen. Das könnte sich für die Deutsche Bahn angesichts des gravierenden Mangels an Zugführern schnell zu einem ernsten Problem entwickeln. Die Genossenschaft will später auch selbst junge Leute ausbilden. Allerdings ließ die GDL noch wichtige Fragen offen. Dazu gehört etwa die Bezahlung. Sie werde auf jeden Fall oberhalb des Branchentarifs liegen, versichert der GDL-Chef.