Börse in Frankfurt : Konjunktursorgen belasten deutschen Aktienmarkt

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Konjunktursorgen haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag belastet. Die Erkenntnis, dass sich in den USA keine Pause bei den Zinserhöhungen abzeichnet, drückte auf die Stimmung.

Bei Zalando brauchten die Anleger Zeit, um den Quartalsbericht einzuordnen: Nach frühen Schwankungen setzte sich der Kurs am Ende mit gut acht Prozent ins Plus ab und sicherte den Aktien den ersten Platz im Dax. In diesem Jahr avisiert der Onlinehändler zwar das untere Ende der bisherigen Zielspannen. Laut dem Baader-Bank-Experten Volker Bosse waren die Zahlen aber besser als befürchtet.