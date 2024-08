Sicherheit in Linienflugzeugen Kontroverse um Sparmaßnahme im Cockpit

Statt zweien in Zukunft nur noch eine Pilotin oder ein Pilot im Cockpit von Linienflugzeugen? Dieser Vorschlag wird in der Flugbranche gerade kontrovers diskutiert. Die Diskussion dreht sich um die kryptische Abkürzung „eMCO“. Sie steht für „extended Minimum Crew Operations“, einfach ausgedrückt also die Idee einer erweiterten Mindestbesatzung.