CDU-Brandbrief an EU-Kommission Krabbenfischer bangen um ihre Existenz

Nordseekrabben sind auch im Binnenland beliebt, erst Recht gehören die Krabbenkutter mit fangfrischen Angeboten zu den Attraktionen beim Urlaub an der See. Werden im Kühlregal und im Hafenbecken bald nur noch Lücken sein, die Garnelen dann aus dem Pazifik eingeflogen? Zumindest könnte dieses Szenario laut Politikern drohen, wenn der gerade auf den Weg gebrachte „EU-Aktionsplan zum Schutz und zur Wiederherstellung von Meeresökosystemen für eine nachhaltige und widerstandsfähige Fischerei“ Wirklichkeit wird. „Dies hätte für die deutschen Küsten bereits im nächsten Jahr vielerorts das Aus der traditionellen Krabbenfischerei zur Folge“, schreiben die CDU-Europa-Abgeordneten David McAllister, Jens Giesecke und Niclas Herbst in einem Brandbrief an Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius.