„Papa, darf ich Kreatin nehmen?“ Fitness und Nahrungsergänzungsmittel bei Jugendlichen im Trend

„Gestern stand mein 14-jähriger Sohn vor mir und fragte ‚Papa, darf ich Kreatin nehmen?‘ Ich war vollkommen perplex und wusste erstmal gar nicht, was ich dazu sagen soll“, schildert ein Bonner Vater ein Gespräch mit seinem Sohn. Als er nachhakt, erfährt er, dass in der 8. Klasse seines Sohnes an einem Bonner Gymnasium bereits ein Drittel der Jungen Fitnesstraining betreibt. „Einer hat es wohl übertrieben, falsch trainiert und sich beim Hanteltraining einen Muskelfaserriss im Bizeps zugezogen“, sagt der Vater, der seinem Sohn die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln strikt untersagt hat.