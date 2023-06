Produkte von Nvidia bei Künstlicher Intelligenz Eine gewagte Wette auf die Zukunft

Was macht Nvidias Produkte so besonders? Hauptprozessoren, die etwa Computer steuern, sind auf hohe Leistung und Geschwindigkeit getrimmt, arbeiten Aufgaben aber Schritt für Schritt ab. Das reicht für normale Anwendungen. Ein Grafikchip (Graphic Processing Unit, GPU) besteht aus vielen kleinen Recheneinheiten, die parallel arbeiten und so komplexere Aufgaben schneller bewältigen können. Die Nvidia-Gründer gehören zu den ersten, die das erkennen und als Produkt auf den Markt bringen. Was zunächst vor allem dafür gut ist, am Computer hochgerüstete Gegner ruckelfrei zu besiegen, eignet sich auch für anderes, bei dem große Datenmengen schnell verarbeitet werden müssen. Autonomes Fahren etwa. Nvidia arbeitet zum Beispiel mit Mercedes zusammen. Auch vom Boom der Kryptowährungen hat das Unternehmen profitiert: Um etwa Bitcoin zu schürfen, wie das Berechnen genannt wird, sind Computer mit hoher Leistung nötig. Während der Corona-Pandemie, als viele Menschen zu Hause saßen, rüsteten Cloud-Anbieter ihre Rechenzentren auf – mit Hochleistungschips von Nvidia. Vor allem für diese Kunden plant das Unternehmen jetzt eine Art Superrechner von der Stange. Dabei hat Nvidia keine eigene teure Produktion. Es entwickelt die Chips und lässt sie dann in Auftrag fertigen.