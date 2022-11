Börse in Frankfurt : Kursdämpfer am Aktienmarkt nach Rally

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Die jüngste Kursrally am deutschen Aktienmarkt hat am Mittwoch einen Dämpfer erhalten. Der Dax stand um die Mittagszeit 0,67 Prozent tiefer bei 14.282,29 Punkten. Nach Kursgewinnen von mehr als 20 Prozent seit dem Jahrestief Ende September hatten Börsianer zuletzt vor einer Überhitzung am Markt gewarnt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab mit einem Minus von zuletzt 1,21 Prozent auf 25.863,82 Zähler noch deutlicher nach. Auf europäischer Ebene hielten sich die Verluste hingegen in Grenzen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,37 Prozent auf 3900,64 Punkte nach.

© dpa-infocom, dpa:221116-99-539274/5

(dpa)