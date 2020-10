Kostenpflichtiger Inhalt: Kündigung am Arbeitsplatz : So beugen Sie Jobverlust vor

Bei drohendem Jobverlust ist das Gespräch mit dem Partner wichtig. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Frankfurt Es gibt einige Möglichkeiten, sich vor einer Kündigung am Arbeitsplatz zu schützen. So können Arbeitnehmer in Pflegeteilzeit gehen. Auch für die Familienplanung ist vielleicht gerade jetzt der richtige Zeitpunkt.